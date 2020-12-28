مصدر في الأهلي لـ في الجول: طلبات صنداونز المادية في صفقة سيرينو كانت مستحيلة

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن فريقه كان يمتلك رغبة جاستن سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز للانضمام إليه، لكن مطالب النادي الجنوب إفريقي المادية حالت تماما دون إتمام المفاوضات. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الأهلي كان يمتلك رغبة اللاعب في الانضمام إليه، أما صنداونز فأراد تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة، معتقدا أن حاجة الفريق للاعب قبل كأس العالم للأندية ستمثل عامل ضغط".

وواصل "طلب النادي مبلغ 5 ملايين دولار من الأهلي لكي يوافق على بيع اللاعب، ولا يمكن للنادي الوفاء بمثل هذا الرقم أو حتى الاقتراب من قدراته الشرائية في الوقت الحالي".

وتابع "خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العامة، خاصة في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم".

وأكمل "الأهلي رد على صنداونز باستحالة الاستجابة لهذا الرقم".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين، وصرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن النادي يفاوض اللاعب مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وصرح سيرينو نفسه لـFilGoal.com أنه يتمنى ارتداء القميص الأحمر.

وبعد غيابه عن مباراة صنداونز في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا زادت رغبة الأهلي في الحصول على خدماته لأنه سيصبح قادرا على المشاركة في البطولة القارية مع الأخير.

لكن صنداونز الآن أغلق ملف الصفقة.