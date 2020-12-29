ذا أثليتك: مباراة توتنام وفولام مهددة بالتأجيل بسبب كورونا

مازال فيروس كورونا يواصل ضربه بقوة لمباريات الدوري الإنجليزي إذ أن لقاء توتنام وفولام مهدد بالإلغاء بسبب تفشي الفيروس في صفوف الأخير.

ونشر موقع "ذا أثليتك" الأمريكي تقريرا اليوم الثلاثاء أوضح فيه أن فولام يعاني من زيادة عدد المصابين لديه بالفيروس ما يعني إمكانية عدم قدرته على خوض لقاء الأربعاء ضد توتنام في ملعب الأخير ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وسبق وعزل مدرب فولام سكوت باركر نفسه ذاتيا 10 أيام بعدما أصيب أحد أفراد عائلته بالفيروس قبل أن يعود للمران أمس الإثنين.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إصابة 18 فردا بفيروس كورونا بعد الكشف على 1479 فردا في الجولة الأخيرة من الفحوصات المعتادة.

كما أعلن بريميرليج إقامة فحصين أسبوعيا لجميع الأندية في ظل تفشي الوباء وزيادة أعداد المصابين في الجولات الأخيرة من الفحص.