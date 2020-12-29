التشكيل – النني أساسي أمام برايتون وعودة أوباميانج

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

أوباميانج - النني - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه المستدعى للقاء برايتون مساء اليوم الثلاثاء في ملعب أميكس.

ويحل أرسنال ضيفا على برايتون لملاقاته في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال كما يعود بيير إيمريك أوباميانج للمدفعجية بعد غيابه عن الثلاث مباريات الأخيرة للإصابة.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: كيران تيرني- بابلو ماري- روب هولدنج- هيكتور بيلليرين

في الوسط: جرانيت جاكا- إيميلي سميث روي- محمد النني

في الهجوم: بوياكا ساكا- بيير إيمريك أوباميانج- جابرييل مارتينيللي

ويحتل أرسنال المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ16 بـ13 نقطة وخاض كل مبارياته كذلك.

أرسنال النني أوباميانج
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