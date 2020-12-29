كالتشيو ميركاتو: ميليك يعوض كوستا في أتليتكو مدريد

تواصل نادي أتليتكو مدريد مع مسؤولي البولندي أركاديوش ميليك لتعويض رحيل دييجو كوستا.

النادي الإسباني فسخ تعاقد المهاجم البالغ 32 عاما والذي شارك في 7 مباريات فقط الموسم الحالي (طالع التفاصيل).

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس يضع البولندي هدفا له.

ويريد سيميوني أن يكون ميليك متاحا في صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم لكنه يصطدم بطلب نابولي 15 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

أندريا بيرتا المدير الرياضي للفريق الإسباني يرى أن مطالب نابولي مرتفعة في ظل انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم وغيابه عن صفوف الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف التقرير أن أركاديوش متحمس للانضمام لفريق العاصمة الإسبانية.

المهاجم البالغ 26 عاما يتدرب بشكل منفرد بعدما خرج من حسابات جينارو جاتوزو بشكل نهائي مع نهاية الموسم الماضي.

ورغم ذلك خاض المهاجم البولندي 4 مباريات مع منتخب بلاده منذ بداية الموسم وارتدى شارة القيادة أمام أوكرانيا.

البولندي كان على رادار يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية لكن الصفقة لم تتم.

وسجل ميليك 48 هدفا في جميع المسابقات عبر 122 مباراة مع نابولي وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس إيطاليا الموسم الماضي على حساب يوفنتوس.