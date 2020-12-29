أتليتكو مدريد يفسخ عقد دييجو كوستا

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء في بيان فسخ تعاقد مهاجمه دييجو كوستا (32 عاما).

دييجو كوستا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأوضح النادي أن اللاعب الإسباني طلب فسخ عقده مع الفريق.

وابتعد كوستا عن المشاركة الأساسية في فريق روخيبلانكوس منذ قدوم لويس سواريز المنتمي لأوروجواي، والذي يشغل هجوم النادي مع البرتغالي جواو فيليكس.

وشارك كوستا، البرازيلي الأصل، في 7 مباريات فقط في الموسم الحالي وسجل هدفين.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت إن أتليتكو اشترط عدم انتقال اللاعب لمنافس محلي أو قاري للموافقة على فسخ عقده.

وكتبت أن أتليتكو اشترط دفع كوستا 25 مليون يورو لو انتقل لمنافس محلي، 5 ملايين يورو لو انتقل لفريق مستمر في دوري أبطال أوروبا، بينما إذا رحل إلى ناد آخر سيدفع له روخيبلانكوس 3.2 ملايين يورو قيمة ما تبقى من عقد اللاعب.

ويستعد أتليتكو لمواجهة تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

وارتدى كوستا القميص الأحمر والأبيض لأول مرة في 2010 بعدما انتقل من ريال بلد الوليد، وفي ولايته الأولى مع أتليتكو شارك في 135 مباراة وسجل 64 هدفا.

رحل إلى تشيلسي في 2014 ثم عاد لأتليتكو في يناير 2018، وفي ولايته الثانية شارك في 81 مباراة وسجل 19 هدفا.