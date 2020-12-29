قائمة ريال مدريد - زيدان يضم 24 لاعبا لمواجهة إلتشي.. وعودة مودريتش

اختار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة تضم 24 لاعبا لمواجهة إلتشي، في آخر مباريات الفريق لعام 2020.

ويحل ريال مدريد ضيفا على الفريق العائد للدوري الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة الـ 16.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش لقائمة الملكي بعدما غاب عن المواجهة السابقة بسبب الإصابة، بينما غاب رودريجيو عقب تعرضه لإصابة في المباراة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة في المركز الثاني متساويا مع أتليتكو مدريد الذي خاض لقائين أقل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – مارتن أوديجارد - إيسكو

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – فينيسوس جونيور