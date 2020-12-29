ماركا: أتليتكو مدريد يقترب من ضم ألونسو

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - تشليسي - توتنام - الدوري الإنجليزي

اقترب نادي أتليتكو مدريد من الحصول على خدمات ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي خلال شهر يناير المقبل، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن أتليتكو مدريد اقترب للغاية من التوصل لاتفاق مع تشيلسي لاستعارة اللاعب.

ويسعى النادي الإسباني لتعزيز مركز الظهيرين الأيسر والأيمن، إذ أن كيران تريبير الظهير الأيمن للروخيبلانكوس تم إيقافه 10 مباريات للتورط في المراهنات.

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وكان برنامج "الشرينجيتو" الإسباني قد قال في وقت سابق إن أتليتكو ينافس إنتر ميلان للحصول على خدمات ألونسو صاحب الـ29 عاما.

وخرج ألونسو صاحب الـ29 عاما من حسابات مدربه فرانك لامبارد بعد انضمام بن تشيلويل من ليستر سيتي.

ولم يلعب ألونسو أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي منذ شهر سبتمبر الماضي، وخرج من تشكيل فريقه في كافة المباريات منذ شهر أكتوبر.

وشارك ألونسو خلال الموسم الجاري في 3 مباريات فقط في كل المسابقات (جاءت جميعا في الدوري الإنجليزي)، فيما تواجد على مقاعد البدلاء 4 مرات في دوري أبطال أوروبا.

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