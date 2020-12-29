انتهت في الدوري - أسوان (0) - (2) الإسماعيلي.. نهاية المباراة بفوز أول للدراويش

يواجه أسوان فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

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نهاية المباراة

ق80 جووووول رائع من محمد صادق يضيف الثاني للإسماعيلي

ق61 جوووول فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء على يسار عمر رضوان

ق60 ركلة جزاء للإسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق47 البديل أحمد مصطفى تسديدة قوية بجوار القائم الأيسر لعمر رضوان حارس أسوان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23 هدف ملغي لشكري نجيب بداعي التسلل

ق17 محمد عادل يراوغ مدافعي أسوان وتسديدة قوية لكن بجانب القائم الأيمن

انطلاق المباراة