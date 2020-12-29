اجتماع بين كونتي وإنتر من أجل صفقة تبادلية مع سان جيرمان

يجتمع أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر مع مسؤولي ناديه غدا الأربعاء من أجل محاولة إتمام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أنه تم تحديد موعد بين كونتي وبيبي ماروتا وأبيانو جينتيلي ممثلي النادي للحديث بشأن الصفقة التبادلية.

وأشار التقرير إلى أن كونتي يريد ضم لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان مقابل الاستغناء عن كريستيان إريكسن.

ويزعم التقرير أن إنتر سيلتقي باريس سان جيرمان قريبا لمناقشة إمكانية تبادل إريكسن وباريديس.

وتم ربط اسم إريكسن بالانتقال إلى باريس سان جيرمان للعب تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو مدربه السابق في توتنام والمرشح لقيادة فريق العاصمة الفرنسية.

أما باريديس فكان ضمن أهداف إنتر الصيف الماضي لكن يسعى كونتي للحصول على خدمات اللاعب هذا الشتاء.