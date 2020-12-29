ليفربول يعلن تعيين أحد زملاء كلوب السابقين في دورتموند ضمن الجهاز الفني

أعلن نادي ليفربول تعيين أندرياس شلومبيرجر كرئيس لقسم الاستشفاء والأداء في النادي، وسيعمل عن قرب مع إدارة التأهيل والقسم الطبي والأداء الرياضي الحالية.

وسينضم شلومبيرجر إلى ليفربول قادما من شالكه، بعدما قضى عام تقريبا مع الفريق الألماني، ووقتها كان رئيسا لقسم اللياقة البدنية وتجنب الإصابات.

وكان شلومبيرجر قد عمل مسبقا مع كلوب لمدة 4 مواسم في بوروسيا دورتموند في الفترة من 2011-2015 كمدرب تأهيل بدني.

وانضم صاحب الـ54 عاما بعد رحيله عن دورتموند إلى بايرن ميونيخ في نفس المنصب قبل أن يتجه إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في 2017، ثم رحل بعد ذلك إلى شالكه.

وقضى شلومبيرجر فترة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، من أجل دعم فرق الشباب الصغيرة.