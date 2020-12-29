أرتيتا: تألمت وعانيت في الفترة الماضية

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن امتنانه لمساندة من حوله بعد فترة سيئة مر بها الفريق وتلقى فيها 4 هزائم متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو رقم لم يحدث للفريق منذ عام 1959، الأمر الذي وصفه الإسباني بـ"المؤلم".

وتنفس أرسنال الصعداء بفوزه على جاره اللندني تشيلسي يوم السبت بنتيجة 3-1 في الدوري.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية:"عانينا من سوء النتائج في الأسابيع الماضية، عانيت. أشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. حين لا نفوز أشعر أنني خذلت النادي ومن يعملون من أجلنا، وبالتأكيد جمهورنا".

وواصل "أمر محبط (4 هزائم متتالية في ملعبه) ومؤلم، في الوقت ذاته أعرف أن علينا القتال للعودة. ترى الأشخاص المناسبين في الأوقات الصعبة، يشجعونك لأني أرى من يريد القتال معي، هذا يمنحني طاقة كل يوم لأواصل".

واستمر "هذا عمل لا يتوقف على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع. النتائج السيئة لا تجد لها سببا أحيانا، لا تفهم لماذا نخسر حين نقدم ما نقدم. صداع كبير، لكن هذا جمال اللعبة، أن تجد طريقة أخرى لفعل اللازم".

ويحل أرسنال ضيفا على برايتون يوم الثلاثاء في الجولة 16 من الدوري.

ويحتل رجال أرتيتا المركز 15 في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة.