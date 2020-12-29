لامبارد: تراجع تشيلسي في غياب زياش ليس صدفة

اعترف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بتراجع أداء فريقه منذ إصابة لاعبه المغربي حكيم زياش، مشيرا إلى أن النجم الأسبق لأياكس قد يعود لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حكيم زياش النادي : تشيلسي تشيلسي

ولم يفز فريق بلوز إلا بمباراة واحدة من آخر 5 في الدوري، والتي غاب عنها زياش (27 عاما).

وقال لامبارد في تصريحات صحفية:"ليست صدفة، لا يمكننا الاعتماد عليه فقط. كان مؤثرا جدا على صعيد تسجيل وصناعة الأهداف".

وأضاف "هذا ساعدنا، كان أداؤنا انسيابيا حتى أصيب. نريد عودته، قد يكون لائقا لمباراة سيتي إذا جرت. اقترب من العودة".

وتعادل تشيلسي بهدف لمثله أمام أستون فيلا يوم الإثنين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز السادس.

ويلعب تشيلسي ضد سيتي يوم الأحد، لكن المباراة مصيرها مجهول بسبب إصابات كورونا في صفوف الأخير.

وتأجلت مباراة سيتي ضد مضيفه إيفرتون يوم الإثنين لموعد لاحق.