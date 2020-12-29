لامبارد: تراجع تشيلسي في غياب زياش ليس صدفة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي

اعترف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بتراجع أداء فريقه منذ إصابة لاعبه المغربي حكيم زياش، مشيرا إلى أن النجم الأسبق لأياكس قد يعود لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ولم يفز فريق بلوز إلا بمباراة واحدة من آخر 5 في الدوري، والتي غاب عنها زياش (27 عاما).

وقال لامبارد في تصريحات صحفية:"ليست صدفة، لا يمكننا الاعتماد عليه فقط. كان مؤثرا جدا على صعيد تسجيل وصناعة الأهداف".

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: لا نملك موارد مالية بعد توقف دعم المحافظة.. جلسة مع ماهر بشأن أموتو تقرير: هل يجتمع ميسي وسواريز مجددا؟ إيفرتون: سنطلب كل المعلومات التي قدمها سيتي لتأجيل المباراة مواعيد مباريات الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.. أسوان يواجه الإسماعيلي ومانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

وأضاف "هذا ساعدنا، كان أداؤنا انسيابيا حتى أصيب. نريد عودته، قد يكون لائقا لمباراة سيتي إذا جرت. اقترب من العودة".

وتعادل تشيلسي بهدف لمثله أمام أستون فيلا يوم الإثنين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز السادس.

ويلعب تشيلسي ضد سيتي يوم الأحد، لكن المباراة مصيرها مجهول بسبب إصابات كورونا في صفوف الأخير.

وتأجلت مباراة سيتي ضد مضيفه إيفرتون يوم الإثنين لموعد لاحق.

تشيلسي حكيم زياش
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الله جمعة يعلن سلبية مسحته الطبية دقيقة | مصر
اجتماع بين كونتي وإنتر من أجل صفقة تبادلية مع سان جيرمان 4 دقيقة | ميركاتو
دورتموند: هالاند قد يشارك ضد فولفسبورج يوم الأحد 55 دقيقة | الدوري الألماني
كرة سلة - عاصم مرعي ينضم إلى جالاتا سراي ساعة | رياضات أخرى
ليفربول يعلن تعيين أحد زملاء كلوب السابقين في دورتموند ضمن الجهاز الفني ساعة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: لن نشتبك مع فيفا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة ساعة | مصر
عبد الحفيظ: غياب كهربا عن التدريبات بسبب نزلة برد.. وتحديد موعد عودة طاهر ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من فيروس كورونا.. ومسحة جديدة للسولية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك