إيفرتون: سنطلب كل المعلومات التي قدمها سيتي لتأجيل المباراة

قال إيفرتون في بيان إنه سيطلب من رابطة الدوري الإنجليزي الاطلاع على البيانات التي قدمها نادي مانشستر سيتي من أجل تأجيل مواجهة الفريقين والتي كان مقررا لها يوم الإثنين.

وتأجلت المباراة بسبب إصابات عديدة بفيروس كورونا في فريق سيتي.

وكان إيفرتون سيستضيف فريق سيتيزينس في ملعب جوديسون بارك في الجولة 16 من الدوري.

وجاء في بيان فريق توفيز "إيفرتون يتأسف لتأجيل مباراة سيتي، ليس فقط لألفي مشجع كانوا سيحضرون، بل لكل الجمهور في منطقة ميرسيسايد والعالم أجمع".

وأضاف "لاعبونا كانوا مستعدين للمباراة، مثل طاقم الفريق والجميع في ملعب جوديسون بارك. يوم المباراة هو الموعد الأهم في رزنامتنا. وهذه المباراة كانت ذات أهمية كبيرة".

وأتبع "بينما إيفرتون سيضع دائما سلامة الجميع فوق كل اعتبار، سنطلب الكشف عن كل المعلومات التي قدمها سيتي لرابطة الدوري ليكون النادي على علم تام بسبب اتخاذ قرار التأجيل".

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي على إجراء أي مباراة في البطولة إذا توفر لكل فريق 14 لاعبا سليما على الأقل.

ولم يكشف سيتي عن عدد المصابين بصفوفه بفيروس كورونا.

والمباراة هي الثانية التي تتأجل بسبب كثيرة الإصابات بالفيروس بعد مواجهة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل إيفرتون المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثامن.