أرقام من فوز الزمالك على سموحة.. أول هدف بقميص الأبيض ونهاية سلسلة اللاهزيمة

هدف أول في بقميص الفريق الأبيض ونهاية سلسلة اللاهزيمة. هما من أبرز أرقام مباراة سموحة والزمالك.

وفاز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي وأحمد فتوح، ليصل الفريق الأبيض للنقطة رقم 8 في الدوري ويصعد للمركز الثاني.

بينما تلقى سموحة أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت خلال مباراة سموحة والزمالك.

أول هدف بالقميص الأبيض

سجل أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك هدفه الأول بالقميص الأبيض بشكل عام.

وتم تصعيد فتوح للفريق الأول في الزمالك قبل موسمين، ثم رحل الموسم الماضي على سبيل الإعارة لسموحة.

قبل أن يعود بداية الموسم الحالي للقلعة البيضاء مرة أخرى، ويشارك في كل مباريات الدوري الثلاثة حتى الآن.

وبهدفه الرائع في شباك سموحة كتب فتوح اسمه ضمن الأسماء التي سجلت للزمالك أهدافا في الدوري.

وبشكل عام هو الهدف الأول لأحمد فتوح في مسيرته الكروية مع الأندية.

أول هدف في الموسم

كذلك سجل أشرف بنشرقي أول هدف له مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

المهاجم المغربي أنهى الموسم الماضي في الدوري مع الزمالك مسجلا 3 أهداف.

عودة أوباما

عاد يوسف إبراهيم أوباما للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويغيب أوباما عن الزمالك منذ مواجهة نادي مصر في دور الـ8 لكأس مصر بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما غاب عن أول جولتين للزمالك في الدوري أمام المقاولون العرب وبيراميدز.

ومع عودة أوباما استطاع صانع الألعاب التسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها بنشرقي هدف الأبيض الأول في المباراة أمام سموحة.

نهاية سلسلة اللاهزيمة

الهزيمة أمام الزمالك هي الأول لسموحة في الدوري هذا الموسم، ولم يتذوق الفريق الأزرق أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.