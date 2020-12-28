حزام الموج الأزرق يفشل في إيقاف الفارس الأبيض.. الزمالك يهزم سموحة بثنائية

أنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبعدما تلقى سموحة أول هزيمة هذا الموسم بعد التعادل مع غزل المحلة والاتحاد السكندري والفوز على وادي دجلة، توقف رصيده عند النقطة 5 في المركز الثامن.

لتفشل طريقة "الحزام" التي قال عنها فرج عامر رئيس نادي سموحة إن فريقه سيلعب بها أمام الزمالك خلال المباراة.

اعتمد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على تشكيل يتكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

ثم رباعي دفاعي يتكون من حازم إمام والونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح، ثم ثنائي الوسط محمد أشرف وإمام عاشور.

خلف الهجوم المكون من حميد أحداد وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما.

وذلك في غياب كل من محمود علاء وطارق حامد ومصطفى محمد. وفرجاني ساسي الذي ظل على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ الزمالك الهجوم مبكرا وانفرد بنشرقي بمرمى سموحة وسدد الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل المهاجم المغربي.

لكن هجوم الزمالك استمر ونجح يوسف إبراهيم "أوباما" في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 7 بعد عرقلته من قبل محمود البدري مدافع سموحة.

وتقدم بنشرقي لتسديد الركلة وسجل منها هدف الزمالك الأول.

واستمر هجوم الزمالك بعد الهدف وكاد حازم إمام أن يسجل الهدف الثاني بعد اختراق من بنشرقي للجهة اليمنى لسموحة الذي لعب كرة عرضية قابلها الظهير الأيمن بتسديدة لن الحارس الهاني سليمان أبعدها.

ومن لعبة فردية في الدقيقة 31 نجح الظهير الأيسر أحمد فتوح في تسجيل هدف الزمالك الثاني بعد المراوغة والمرور من 4 لاعبين من سموحة، ثم وضع الكرة في الشباك مسجلا هدفا رائعا.

وشهدت الدقيقة 35 إصابة الثنائي حميد أحداد مهاجم الزمالك ورجب نبيل مدافع سموحة بعد اصطدام هوائي بين الثنائي.

ليدخل الفريق الطبي لعلاج الثنائي بعد أن سالت الدماء من رأس أحداد ورجب نبيل.

وأنهى سموحة الشوط الأول بهجمة خطيرة بعدما اخترق إسلام جمال وسط الملعب وسدد كرة قوية أبعدها محمد أبو جبل لركلة ركنية.

مع انطلاق الشوط الثاني دفع باتشيكو مدرب الزمالك بأحمد سيد زيزو بدلا من محمد أوناجم.

كما أجرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة تبديل مزدوج بنزول كل من عبد الكبير الوادي ومحمد الترهوني بدلا من أطهر الطاهر ومحمود عبد الحليم.

وهدد حسام حسن مرمى الزمالك بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليسرى مرت جوار القائم.

ورد إمام عاشور بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة في فرصة كادت تسفر عن الهدف الثالث للزمالك.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في الدقيقة 70 بدلا من أوباما.

ثم شارك في الدقائق الأخير عمر السعيد بدلا من حميد أحداد.