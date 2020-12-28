صنداونز يكشف لـ في الجول - لماذا أصدر بيانه عن سيرينو.. الانتقام من الأهلي وحقيقة عرض الهلال

كشف شوبي نجاديما مدير المركز الإعلامي في ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عن أسباب إصدار بيان عن فشل المفاوضات مع الأهلي بشأن لاعب الفريق جاستون سيرينو.

وقال نجاديما لـFilGoal.com: "أردنا توضيح المستجدات التي طرأت على المفاوضات، خاصة مع اهتمام الإعلام بمعرفة ماذا يحدث وتوجيههم الكثير من الأسئلة لنا".

وتابع "الكل كان يتحدث عن الأهلي والمفاوضات بشأن سيرينو لكننا لم نعلق إلا عندما أصبح لدينا شيء لنقوله".

ورد مدير المركز الإعلامي في صنداونز على تصريحات سيرينو عبر FilGoal.com والاتهامات التي تُوجه لناديه بالانتقام من رحيل بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي.

وأوضح "البيان الذي أصدرناه واضح، وسيرينو هو المسؤول الوحيد عن تصريحاته والمطالب بإيضاحها".

واستدرك "العلاقة بين الأهلي وصنداونز طيبة، وهو ما أكد عليه البيان".

وواصل "البيان قال إن العلاقة الجيدة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس صنداونز ستظل ممتدة".

وينتظر صن دوانز انتظام لاعبه في التدريبات، وعن ذلك قال نجاديما: "سيرينو لاعب محترف ويعرف لوائح الفريق".

وأخيرا، رد مدير المركز الإعلامي في صنداونز على أنباء تقدم الهلال السوداني بعرض لضم سيرينو.

وصرح "إذا تقدم أي ناد بعرض لضم لاعب من فريقنا نتحدث عن تنجح المفاوضات أو تفشل مثلما حدث في قصة الأهلي مع سيرينو، هذه سياستنا".

وأتم "لكننا لن نتحدث عن شائعات".

تطورت قصة انتقال سيرينو للأهلي، بشكل سلبي للأحمر، اليوم الإثنين.

أعلن صنداونز توقف مفاوضاته مع الأهلي بشأن الاستغناء عن سيرينو.

وأوضح النادي أن السبب هو الاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وشدد صنداونز في بيان عبر موقعه الرسمي على علاقته الطبية بالأهلي، مشيرا إلى أنه لا يرى جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

وأضاف "صنداونز سيواصل الاستغناء عن لاعبين لدول أوروبية، إفريقية، وأخرى في قارات مختلفة مثلما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دولي وبونجاني زونجو وسياكي تيني وآخرين، لكن قيمة الصفقة لابد أن تكون مناسبة لأن النادي يدفع رواتب جيدة للاعبيه".

وأتم النادي بيانه "سيرينو الآن عليه التركيز والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لماميلودي صنداونز".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وقال مصدر في نادي صنداونز، إن المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم اقتراب عرض النادي المصري من الرقم الذي طلبه نظيره الجنوب إفريقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الرقم الذي طلبناه في أول المفاوضات كان قريبا من 5 ملايين دولار بالفعل".

وواصل "أبلغنا الأهلي بمطالبنا المالية، وفشلت المفاوضات لأن عرض الأهلي كان بعيدا كليا عن المطالب المادية التي نرغب فيها".

وأكمل "انتظرنا من الأهلي رفع العرض، لكن لم يحدث أي شيء يجعل صنداونز يوافق على عرض الأهلي".

وأتم "أعلى عرض قدمه الأهلي كان مبلغ 2.5 مليون دولار".

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