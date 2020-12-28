آل الشيخ: عُرض علي مصطفى محمد ورفضت.. ولا دخل لي بفشل صفقة سيرينو لـ الأهلي

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنه قد تم عرض مصطفى محمد مهاجم الزمالك على ناديه الإسباني، ولكنه رفض.

كما أوضح الشيخ، في بث مباشر على صفحته على فيسبوك، أن لا دخل له بفشل انضمام جاستون سيرينو صانع ألعاب صنداونز للأهلي.

وقال آل الشيخ: "بالنسبة للكرة في مصر، فأنا خارج المشهد تماما. لدي نادي في أوروبا ومركز معه. بمنتهى الوضوح عُرض علي ضم مصطفى محمد ورفضت، لأن لدينا حاجز للرواتب في ألميريا وكذلك أنا رافض للدخول في أي صفقة في مصر".

وأوضح "بالنسبة للأهلي، فأنا مشجع له منذ زمن. لم أتدخل ولن أتدخل في فشل صفقة سيرينو أو تحويل مسارها للهلال السوداني. لا أعرف لماذا يتم وضع اسمي في جملة غير مفيدة".

وأردف "لم يُطلب مني شيء، ولو طُلب مني شيء سأساهم وأتمنى تحقيق الأهلي لنتائج مميزة في كأس العالم للأندية".

وأتم "لن أتأخر لحظة لو طُلب مني أي شيء ولن أتدخل لو لم يُطلب مني، لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين".

مصطفى محمد

وعلم FilGoal.com أن عرض سانت إيتيان، النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك صرح عبر FilGoal.com بأن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

سيرينو

تطورت قصة انتقال سيرينو للأهلي، بشكل سلبي للأحمر، اليوم الإثنين.

أعلن صنداونز توقف مفاوضاته مع الأهلي بشأن الاستغناء عن سيرينو.

وأوضح النادي أن السبب هو الاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وشدد صنداونز في بيان عبر موقعه الرسمي على علاقته الطبية بالأهلي، مشيرا إلى أنه لا يرى جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

وأضاف "صنداونز سيواصل الاستغناء عن لاعبين لدول أوروبية، إفريقية، وأخرى في قارات مختلفة مثلما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دولي وبونجاني زونجو وسياكي تيني وآخرين، لكن قيمة الصفقة لابد أن تكون مناسبة لأن النادي يدفع رواتب جيدة للاعبيه".

وأتم النادي بيانه "سيرينو الآن عليه التركيز والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لماميلودي صنداونز".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وقال مصدر في نادي صنداونز، إن المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم اقتراب عرض النادي المصري من الرقم الذي طلبه نظيره الجنوب إفريقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الرقم الذي طلبناه في أول المفاوضات كان قريبا من 5 ملايين دولار بالفعل".

وواصل "أبلغنا الأهلي بمطالبنا المالية، وفشلت المفاوضات لأن عرض الأهلي كان بعيدا كليا عن المطالب المادية التي نرغب فيها".

وأكمل "انتظرنا من الأهلي رفع العرض، لكن لم يحدث أي شيء يجعل صنداونز يوافق على عرض الأهلي".

وأتم "أعلى عرض قدمه الأهلي كان مبلغ 2.5 مليون دولار".

اقرأ - مصدر في الأهلي لـ في الجول: طلبات صنداونز المادية في صفقة سيرينو كانت مستحيلة