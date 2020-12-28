نزيف النقاط مستمر.. تشيلسي يتعادل مع أستون فيلا

واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أستون فيلا.

وتعادل تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج اليوم الإثنين مع أستون فيلا إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 16 من الدور الإنجليزي.

افتتح أوليفييه جيرو أهداف اللقاء في الدقيقة 34 برأسية بعد عرضية من بن تشيلويل.

وأدرك أنور الغازي التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 50 بتسديدة مباشرة على المرمى بعد عرضية من ماتي كاش.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لسيزار أزبليكويتا بداعي التسلل في الدقيقة 67.

ومنذ تصدره لجدول الدوري في الخامس من شهر ديسمبر الجاري خاض تشيلسي خمس مباريات في المسابقة لم يفز سوى مرة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر ثلاث مباريات.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب بـ26 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.

ويتفوق عليه أستون فيلا بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس.