نزيف النقاط مستمر.. تشيلسي يتعادل مع أستون فيلا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بالتعادل ضد تشيلسي

واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أستون فيلا.

وتعادل تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج اليوم الإثنين مع أستون فيلا إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 16 من الدور الإنجليزي.

افتتح أوليفييه جيرو أهداف اللقاء في الدقيقة 34 برأسية بعد عرضية من بن تشيلويل.

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وأدرك أنور الغازي التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 50 بتسديدة مباشرة على المرمى بعد عرضية من ماتي كاش.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لسيزار أزبليكويتا بداعي التسلل في الدقيقة 67.

ومنذ تصدره لجدول الدوري في الخامس من شهر ديسمبر الجاري خاض تشيلسي خمس مباريات في المسابقة لم يفز سوى مرة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر ثلاث مباريات.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب بـ26 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.

ويتفوق عليه أستون فيلا بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس.

تشيلسي أستون فيلا
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