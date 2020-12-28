سولشاير يعد بإشراك كافاني كأساسي.. ويلمح لإمكانية استمراره مع يونايتد

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

كافاني

أفصح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن نيته في الاعتماد على إدينسون كافاني كأساسي في مباريات أكثر خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وألمح إلى أنه قد يستمر مع الشياطين الحمر لمواسم أخرى.

مهاجم منتخب أوروجواي الذي انضم ليونايتد في أكتوبر الماضي وضع بصمة جديدة له في مباراة الفريق الأخيرة ضد ليستر سيتي حين صنع الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط من دخوله كبديل.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كافاني لاعب أساسي بكل تأكيد. لا يمكنك تصنيف لاعب يمتلك هذه الجودة تصنيفًا آخر. يمكننا اختيار 11 لاعبا فقط للتشكيل الأساسي في كل مباراة، ولكننا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في التشكيل الأساسي".

أخبار متعلقة
صلاح الرابع في قائمة تيليجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لا أحد يستغل تعادل ليفربول.. ليستر يفقد نقطتين أمام كريستال بالاس تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا كلوب للاعبيه: نحن لا نعيش في أرض الأحلام

وأضاف "عندما تكون في مانشستر يونايتد، عليك أن تؤمن بنفسك وتثق في اختياراتك، وأنا أثق به. لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وهناك منافسة قوية على المراكز. الأكيد أنه سيشارك أساسيًا في مباريات أكثر في المستقبل".

وبسؤاله عما إذا كان يونايتد سيفكر في تجديد عقد كافاني الذي يمتد لعام واحد والاستفادة من بند التمديد لعام إضافي، أجاب سولشاير "في الوقت الحالي يبدو جاهزًا للعب لسنوات أخرى، لذا لن أقول أكثر من ذلك".

وأكمل المدرب النرويجي "لقد قدم إسهامات كبيرة معنا منذ قدومه، ولا يزال قادرًا على اللعب لسنوات أخرى".

وواصل "كان أول شئ سألني عنه كافاني حين تحدثت معه هو القميص رقم 7، رقم مميز في تاريخ يونايتد، وبالنظر إلى مسيرة كافاني والخبرة التي اكتسبها وشخصيته في الملعب، كنت متأكدًا أنه يستطيع تحمل مسؤولية ارتداء هذا القميص".

وأتم "إنه يتعامل مع كل شئ باحترافية كبيرة، وحتى في عمر الـ33 لا يزال يحافظ على لياقته، وهو أحد أفضل لاعبينا فيما يتعلق بمستوى اللياقة البدنية".

وشارك مهاجم أوروجواي في 13 مباراة منذ انتقاله ليونايتد مطلع الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

ويلعب رفاق كافاني ضد ضيفهم ولفرهامبتون يوم الثلاثاء.

إدينسون كافاني مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
نزيف النقاط مستمر.. تشيلسي يتعادل مع أستون فيلا دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي عام الثلاثية برباعية رائعة في الاتحاد السكندري 3 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير يعد بإشراك كافاني كأساسي.. ويلمح لإمكانية استمراره مع يونايتد 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن إصابة جابرييل ماجالهايس بفيروس كورونا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران منفرد لـ المثلوثي وحسام عبد المجيد بعد لقاء الزمالك وسموحة 53 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون يعترف: لم نتعامل مع مباراة وست بروميتش كما ينبغي ساعة | الدوري الإنجليزي
طاهر إلى المستشفى للخضوع لفحص طبي ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك