سولشاير يعد بإشراك كافاني كأساسي.. ويلمح لإمكانية استمراره مع يونايتد

أفصح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن نيته في الاعتماد على إدينسون كافاني كأساسي في مباريات أكثر خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وألمح إلى أنه قد يستمر مع الشياطين الحمر لمواسم أخرى.

مهاجم منتخب أوروجواي الذي انضم ليونايتد في أكتوبر الماضي وضع بصمة جديدة له في مباراة الفريق الأخيرة ضد ليستر سيتي حين صنع الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط من دخوله كبديل.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كافاني لاعب أساسي بكل تأكيد. لا يمكنك تصنيف لاعب يمتلك هذه الجودة تصنيفًا آخر. يمكننا اختيار 11 لاعبا فقط للتشكيل الأساسي في كل مباراة، ولكننا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في التشكيل الأساسي".

وأضاف "عندما تكون في مانشستر يونايتد، عليك أن تؤمن بنفسك وتثق في اختياراتك، وأنا أثق به. لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وهناك منافسة قوية على المراكز. الأكيد أنه سيشارك أساسيًا في مباريات أكثر في المستقبل".

وبسؤاله عما إذا كان يونايتد سيفكر في تجديد عقد كافاني الذي يمتد لعام واحد والاستفادة من بند التمديد لعام إضافي، أجاب سولشاير "في الوقت الحالي يبدو جاهزًا للعب لسنوات أخرى، لذا لن أقول أكثر من ذلك".

وأكمل المدرب النرويجي "لقد قدم إسهامات كبيرة معنا منذ قدومه، ولا يزال قادرًا على اللعب لسنوات أخرى".

وواصل "كان أول شئ سألني عنه كافاني حين تحدثت معه هو القميص رقم 7، رقم مميز في تاريخ يونايتد، وبالنظر إلى مسيرة كافاني والخبرة التي اكتسبها وشخصيته في الملعب، كنت متأكدًا أنه يستطيع تحمل مسؤولية ارتداء هذا القميص".

وأتم "إنه يتعامل مع كل شئ باحترافية كبيرة، وحتى في عمر الـ33 لا يزال يحافظ على لياقته، وهو أحد أفضل لاعبينا فيما يتعلق بمستوى اللياقة البدنية".

وشارك مهاجم أوروجواي في 13 مباراة منذ انتقاله ليونايتد مطلع الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

ويلعب رفاق كافاني ضد ضيفهم ولفرهامبتون يوم الثلاثاء.