روبرتسون يعترف: لم نتعامل مع مباراة وست بروميتش كما ينبغي

اعترف أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه لم يتعامل مع مباراة وست بروميتش ألبيون بشكل صحيح، مما أدى لنتيجة التعادل المخيبة لآمال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ونجح وست بروميتش ألبيون في خطف التعادل من ليفربول، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "من الواضح أننا كنا نريد تسجيل الهدف الثاني، لكننا أردنا أيضًا الاحتفاظ بالكرة. إذا لم يكن لديهم الكرة فلن يتمكنوا من التسجيل، بهذه البساطة. لم نحافظ على الكرة بشكل جيد، كنا نتخلى عنها وكان هذا يتسبب في زيادة الثقة لديهم".

وأضاف "قاموا بضربنا في الهجمات المرتدة، وأليسون بالفعل تصدى قبلها لانفراد بشكل لا يصدق".

وتابع "لا يمكن أن تحدث هذه الأشياء عندما تكون متقدمًا 1-0، وعندما تكون في صدارة الدوري ولديك تطلعات للموسم. ربما لم نكن حاسمين أمام المرمى".

وأردف المدافع الاسكتلندي "لم نتعامل مع المباراة كما ينبغي".

وأكمل "كان علينا أن نكون أفضل مع الكرة، بالطبع كان علينا أن نحرك الكرة بشكل أفضل، ونفعل الأشياء بشكل صحيح، ونبعد الكرة عنهم قدر الإمكان، ونجعلهم متعبين".

وواصل "لم نفعل ما يكفي. لقد صنعوا فرصتين في الشوط الثاني ولسوء الحظ استغلوا واحدة".

ويستعد ليفربول للعب مباراة جديدة في فترة البوكسنج داي بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء.

وعن مباراة نيوكاسل، أوضح "ستكون مهمة صعبة أخرى. أعلم أن فرق ستيف بروس ستقدم كل شيء على الإطلاق، هم يفعلون ذلك دائمًا. أعلم أن مواجهة نيوكاسل ليست سهلة".

وأتم "لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل بكثير مما كنا عليه في الشوط الثاني أمام وست بروميتش للحصول على أي شيء هناك، ونحن بحاجة إلى محاولة التعافي ومحاولة العودة إلى المسار الصحيح".

وحصد وست بروميتش ألبيون أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه المخضرم سام آلاردايس الذي تولى المهمة خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

ليصل ليفربول إلى النقطة 32 في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي الثالث.

بينما وصل وست بروميتش للنقطة رقم 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.