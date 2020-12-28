صلاح الرابع في قائمة تيليجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

احتل محمد صلاح نجم ليفربول المرتبة الرابعة في قائمة جريدة تيليجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020.

ونشرت تيليجراف قائمتها لأفضل 30 لاعبا بالدوري الإنجليزي خلال العام الذي ينتهي خلال ساعات، وجاء صلاح في المركز الرابع.

وتصدر البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي المركز الأول، متفوقا على الوصيف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

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في المرتبة الثالثة حل هاري كين مهاجم توتنام، بينما تواجد ساديو ماني في المركز الخامس.

واحتل هيونج مين سون جناح توتنام المركز السادس في القائمة، حل برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في المرتبة السابعة ورحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في المرتبة الثامنة.

قائمة العشرة الأوائل شهدت تواجد أليسون بيكر حارس ليفربول وزميله تياجو ألكانتارا المنتقل حديثا للحمر.

صلاح سجل 13 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر وإيفرتون.

ويستعد ليفربول لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الجولة 16 يوم الأربعاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول
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