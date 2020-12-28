لا أحد يستغل تعادل ليفربول.. ليستر يفقد نقطتين أمام كريستال بالاس

سقط ليستر سيتي في فخ التعادل مع كريستال بالاس وفقد نقطتين هامتين في المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليستر مع مضيفه كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك اليوم الإثنين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح ويلفريد زاها أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وأدرك هارفي بارنز التعادل لليستر في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة إهدار كيليتشي إيهيناتشو ركلة جزاء لصالح ليستر تصدى لها حارس بالاس فيسنتى جوايتا.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليستر سيتي إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل.

ويتساوى ليستر مع ملاحقه إيفرتون لكن للأخير لقاء أقل وفارق الأهداف يصب في مصلحة الثعالب.

فيما وصل رصيد كريستال بالاس لـ19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض كل مبارياته الـ16.