تشكيل الاتحاد – عاشور على الدكة.. الثلاثي الناري يهاجم الأهلي

يجلس حسام عاشور على دكة الاتحاد السكندري، في أول مواجهة بينه وبين ناديه السابق الذي لم يرتد قميصا سواه قبل رحيله الجدلي عنه، الأهلي.

ويهاجم حسام حسن الأهلي بثلاثيه الناري، رزاق سيسيه وخالد قمر وعمار حمدي.

أما بقية تشكيل حسام حسن فضم..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود رزق – محمد عطوة – كريم يحيى

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – كريم ممدوح

الهجوم: رزاق سيسيه – خالد قمر – عمار حمدي

البدلاء: عماد السيد – مروان النجار – مصطفى إبراهيم – صبري رحيل – حسام عاشور – كريم الديب -عبد السميع إبراهيم – روماريو ويليامز