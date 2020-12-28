التشكيل – المحمدي على مقاعد بدلاء فيلا.. وجيرو وبوليسيتش يقوادن تشيلسي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي مع أستون فيلا أمام إيفرتون

أعلن فرانك لامبارد ودين سميث مدربا تشيلسي وأستون فيلا على التوالي تشكيلتي فريقيهما استعدادا للمباراة اليوم الإثنين.

ويستضيف تشيلسي منافسه أستون فيلا في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب محمود حسن "تريزيجيه" عن المباراة للإصابة، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

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ويحتل تشيلسي المركز الثامن بـ25 نقطة من 15 لقاء.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع بفارق الأهداف وله مباراتين أقل من تشيلسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بن تشيلويل- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: نجولو كانتي- جورجينيو- ماسون ماونت

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- أوليفييه جيرو- كالوم هودسون أودوي

أما تشكيل أستون فيلا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

في الدفاع: مات تارجيت- إزري كونسا- كورتني هاوس- ماتي كاش

في الوسط الدفاعي: جون مكجين- دوجلاس لويز

في الوسط الهجومي: أنور الغازي- جاك جريليش- بيرتراند تراوري

في الهجوم: أولي واتكنز

تشيلسي أستون فيلا
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