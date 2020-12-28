كلوب للاعبيه: نحن لا نعيش في أرض الأحلام

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 18:37

كتب : FilGoal

ليفربول ضد وست بروميتش

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه يعلمون أن عليهم العمل بجد من أجل تحقيق الفوز بالمباريات، مشددا على أنه لا توجد مباراة يضمن الحمر الانتصار فيها بدون بذل أقصى مجهود.

وتعادل ليفربول مع وست بروميتش بهدف لكل فريق في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان يجب أن نفوز بالمباراة، والآن نحن جميعًا محبطون، الأولاد غاضبون أكثر من أي شيء آخر لأنهم يعلمون أن الأمر لم يكن مثاليًا، هذا كل شيء، الآن علينا أن نلعب المباراة التالية في غضون ثلاثة أيام".

أخبار متعلقة
بينهم صلاح.. أسطورة ليفربول ينتقد ثلاثي الفريق بعد التعادل أمام وست بروميتش تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي كومان يبرر غياب ميسي لمدة أسبوع ويعلق على حواره التاريخي

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

واضاف "نحن لا نعيش في أرض الأحلام ونفوز فقط بمباريات كرة القدم لأننا نريد الفوز بها، علينا أن نعمل من أجل تحقق ذلك وعلينا إنهاء الفرص، وعلينا التمرير في الوقت المناسب، هذا هو ما يستطيع الأولاد فعله".

وأتم "تعادلنا للتو في مباراة في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر وارد الحدوث".

وحصد وست بروميتش ألبيون أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه المخضرم سام آلاردايس الذي تولى المهمة خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

ليصل ليفربول إلى النقطة 32 في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما وصل وست بروميتش للنقطة رقم 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر 11 دقيقة | الدوري المصري
للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مع الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يشيد بروح اللاعبين في الفوز على سموحة 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سامي: مهارات لاعبي الزمالك حسمت المباراة.. غياب غزال أثر على سموحة 38 دقيقة | الدوري المصري
قاسم: لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في مران الثلاثاء أم لا.. طريقة تفكيره مرفوضة 46 دقيقة | الدوري المصري
صلاح الرابع في قائمة تيليجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر باتشيكو: حتى رونالدو وميسي سيعانيان في هذه الملاعب.. وسعيد بـ أحداد ساعة | الدوري المصري
استراحة – تشيلسي (1) - (0) أستون فيلا.. جيرو جووول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك