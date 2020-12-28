كلوب للاعبيه: نحن لا نعيش في أرض الأحلام

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه يعلمون أن عليهم العمل بجد من أجل تحقيق الفوز بالمباريات، مشددا على أنه لا توجد مباراة يضمن الحمر الانتصار فيها بدون بذل أقصى مجهود.

وتعادل ليفربول مع وست بروميتش بهدف لكل فريق في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان يجب أن نفوز بالمباراة، والآن نحن جميعًا محبطون، الأولاد غاضبون أكثر من أي شيء آخر لأنهم يعلمون أن الأمر لم يكن مثاليًا، هذا كل شيء، الآن علينا أن نلعب المباراة التالية في غضون ثلاثة أيام".

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

واضاف "نحن لا نعيش في أرض الأحلام ونفوز فقط بمباريات كرة القدم لأننا نريد الفوز بها، علينا أن نعمل من أجل تحقق ذلك وعلينا إنهاء الفرص، وعلينا التمرير في الوقت المناسب، هذا هو ما يستطيع الأولاد فعله".

وأتم "تعادلنا للتو في مباراة في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر وارد الحدوث".

وحصد وست بروميتش ألبيون أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه المخضرم سام آلاردايس الذي تولى المهمة خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

ليصل ليفربول إلى النقطة 32 في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما وصل وست بروميتش للنقطة رقم 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.