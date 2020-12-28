تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا

أعلن إيفرتون ومانشستر سيتي تأجيل المباراة التي كانت ستجمع بينهما اليوم الإثنين بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيفرتون أنه سيتم تحديد موعد لاحق للمباراة.

فيما أشار سيتي في بيانه إلى أن نتائج الفحوصات الأخيرة أثبتت زيادة عدد المصابين بكورونا في صفوف الفريق بالإضافة للرباعي المصاب من قبل.

ولم يحدد سيتي عدد المصابين في صفوفه وإن كان من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأكد البيان أن كل المصابين تم عزلهم وعلاجهم وفقا للبروتوكول الموضوع من الحكومة الإنجليزية.

هذا بالإضافة لغلق ملاعب التدريب لفترة غير محددة مع اختبار الفريق مجددا قبل اتخاذ أي قرار بالعودة للمران.

يذكر أن هذه هي ثاني مباراة يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد مواجهة أستون فيلا ونيوكاسل.