تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن إيفرتون ومانشستر سيتي تأجيل المباراة التي كانت ستجمع بينهما اليوم الإثنين بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيفرتون أنه سيتم تحديد موعد لاحق للمباراة.

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي لا جازيتا: نابولي يأمل في ضم إيمرسون من تشيلسي وراتب فوزي غلام عقبة أمامه نوير: التتويج بمونديال الأندية هو أول أهداف بايرن في العام الجديد

فيما أشار سيتي في بيانه إلى أن نتائج الفحوصات الأخيرة أثبتت زيادة عدد المصابين بكورونا في صفوف الفريق بالإضافة للرباعي المصاب من قبل.

ولم يحدد سيتي عدد المصابين في صفوفه وإن كان من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأكد البيان أن كل المصابين تم عزلهم وعلاجهم وفقا للبروتوكول الموضوع من الحكومة الإنجليزية.

هذا بالإضافة لغلق ملاعب التدريب لفترة غير محددة مع اختبار الفريق مجددا قبل اتخاذ أي قرار بالعودة للمران.

يذكر أن هذه هي ثاني مباراة يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد مواجهة أستون فيلا ونيوكاسل.

مانشستر سيتي إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب للاعبيه: نحن لا نعيش في أرض الأحلام 27 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الزمالك.. نزول شيكابالا ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: نابولي يأمل في ضم إيمرسون من تشيلسي وراتب فوزي غلام عقبة أمامه ساعة | الدوري الإيطالي
نوير: التتويج بمونديال الأندية هو أول أهداف بايرن في العام الجديد ساعة | الدوري الألماني
تشكيل الزمالك - هجوم مغربي أمام سموحة.. والفريق السكندري بالقوة الضاربة 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك