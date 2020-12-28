سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 17:09

كتب : حامد وجدي

صن داونز - الأهلي جاستون سيرينو

أعرب الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، عن حزنه بعد فشل صفقة انضمامه للأهلي.

وقال سيرينو لـ FilGoal.com: "مسؤولو صنداونز رفضوا رحيلي، حددوا 5 مليون دولار لرحيلي، وإن لم يتمكن الأهلي من دفع هذا المبلغ لن تتم الصفقة بعدما تضرروا من رحيل بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي".

ووجه سيرينو رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "أشكركم على مشاعر الحب التي وصلتني طوال الفترة السابقة".

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وتطورت قصة انتقال سيرينو للأهلي، بشكل سلبي للأحمر، اليوم الإثنين.

أعلن صنداونز توقف مفاوضاته مع الأهلي بشأن الاستغناء عن سيرينو.

وأوضح النادي أن السبب هو الاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وشدد صنداونز في بيان عبر موقعه الرسمي على علاقته الطبية بالأهلي، مشيرا إلى أنه لا يرى جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

وأضاف "صنداونز سيواصل الاستغناء عن لاعبين لدول أوروبية، إفريقية، وأخرى في قارات مختلفة مثلما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دولي وبونجاني زونجو وسياكي تيني وآخرين، لكن قيمة الصفقة لابد أن تكون مناسبة لأن النادي يدفع رواتب جيدة للاعبيه".

وأتم النادي بيانه "سيرينو الآن عليه التركيز والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لماميلودي صنداونز".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وقال مصدر في نادي صنداونز، إن المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم اقتراب عرض النادي المصري من الرقم الذي طلبه نظيره الجنوب إفريقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الرقم الذي طلبناه في أول المفاوضات كان قريبا من 5 ملايين دولار بالفعل".

وواصل "أبلغنا الأهلي بمطالبنا المالية، وفشلت المفاوضات لأن عرض الأهلي كان بعيدا كليا عن المطالب المادية التي نرغب فيها".

وأكمل "انتظرنا من الأهلي رفع العرض، لكن لم يحدث أي شيء يجعل صنداونز يوافق على عرض الأهلي".

وأتم "أعلى عرض قدمه الأهلي كان مبلغ 2.5 مليون دولار".

اقرأ - مصدر في الأهلي لـ في الجول: طلبات صنداونز المادية في صفقة سيرينو كانت مستحيلة

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