مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي

طالب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لاعبيه بالظهور بأفضل شكل لو كانوا يريدون الحصول على نتيجة إيجابية من لقاء تشيلسي الصعب يوم الإثنين.

ويحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي بملعبه ستامفورد بريدج ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي خلال فترة البوكسنج داي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تشيلسي لديه لاعبين جيدين للغاية، لقد رأينا ذلك من خلال ما فعلوه في الصيف".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون في أفضل حالاتنا ونعلم ما الذي سنواجهه".

وواصل "نحن سنواجه فريق من الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي، يجب أن نكون مستعدين لذلك وعلى استعداد للمنافسة".

وعن طموحات فيلا هذا الموسم، أوضح "طموحاتنا لم تغيير، كانت في بداية الموسم أن نكون قادرين على المنافسة في كل مباراة نلعبها".

وشدد "لا أحد كان سعيدا بعد احتلال المركز الـ17 الموسم الماضي، ولذلك كنا نرغب في تحسين ذلك، وشعرنا أن اللاعبين الذين جلبناهم سيساعدون بالتأكيد في تحسين قدرات الفريق".

أستون فيلا يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي الثامن.