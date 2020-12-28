وزير الرياضة: اجتمعت بـ ساسي من قبل في وجود مرتضى.. ولا استثناء لعمومية اتحاد الكرة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماعه بفرجاني ساسي نجم الزمالك، وحقيقة إقامة الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لاختيار مجلس جديد.

وقال صبحي عبر إذاعة "الراديو 9090": "اللجنة التي تدير الزمالك طلبت مني الاجتماع بفرجاني ساسي وطمأنته وقلت لهم أهلا وسهلا، وهذا ما حدث العام الماضي مع نفس اللاعب في وجود مرتضى منصور بسبب أزمة تتعلق بإقامته في مصر واجتمعت به وعندما حدثت أزمة للنادي الأهلي العام الماضي تدخلنا بقوة لدعم هذا الكيان".

وتابع "قلنا للناس لا تخافوا نحن مع الكيان ومن الطبيعي اللجوء لنا عندما تحدث مشكلة دون التدخل في عملهم، ودوري كوزير هو حماية الكيان ومراعاة ظروف الزمالك".

ثم أضاف "نبارك للنادي الأهلي على جائزة جلوب سوكر لأننا مطالبون بدعم الكيانات الكبيرة في مصر وعلى رأسهم الأهلي والزمالك".

وعن حقيقة إقامة انتخابات اتحاد الكرة في يناير، قال: "الحديث عن استثناء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل إقامة الانتخابات غير صحيح ولا توجد لدينا أي استثناءات وتركيزنا فقط على إقامة كأس العالم لليد بالإجراءات الاحترازية ونحترم قرارات الاتحاد الدولي بتعيين لجنة ثلاثية جديدة ونثق في وطنيتهم ولم يخرج من وزارة الرياضة أو الحكومة المصرية غير ذلك".

وانتقل الوزير للحديث عن إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر رغم الصعوبات التي تواجه العالم مع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح "لا نتحدى الطبيعة، ولكن نبذل قصارى جهدنا في كل التفاصيل لأننا احترمنا رغبة الاتحاد الدولي في إقامة البطولة في موعدها".

ثم أضاف "هذه البطولة ستكتب سطرا جديدا في التعامل مع جائحة كورونا، وقمنا بدراسة كل التفاصيل".

وواصل "الدول تتبارى على استضافة الأحداث الكبيرة وإظهار قدراتها وهذا ما نعمل عليه باستضافة كأس العالم لكرة اليد، ونسبة انتشار كورونا في أوروبا أعلى من مصر ولكنها لم تعلن الإغلاق والبطولات تسير بشكل عادي".

واستدرك "لا يوجد غلق ولكن كيف نشدد الإجراءات الاحترازية، نخشى على صحة أولادنا ولكن لن يحدث إغلاق، والإجراءات الاحترازية في الصالات المغلقة مختلفة، بدأنا موجة جديدة وسنضع ترتيبات معينة لأن هذه صور يتم نقلها إلى العالم الخارجي".

وأتم "كل المنتخبات ستأتي إلى مصر، واليابان ستأتي يوم 3 يناير مبكرا عن موعد الوصول ومدرب ألمانيا أعلن أنه سينافس على البطولة".