مجاهد: قدمنا خطة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة بشكل يرضي جميع الأطراف

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

قدم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة خطة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة بداية العام المقبل.

صرح مجاهد عبر البرنامج الإذاعي وان تو "احتراما للدولة المصرية وقرارها بتعليق الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات لمدة ٦ أشهر، قدمنا خطة عن كيفية إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع قرارات رئيس الوزراء لتتم في شكل يرضي جميع الأطراف".

وتطرق رئيس اللجنة الثلاثية للحديث عن ملفات أخرى، مؤكدا "سنعلن يوم الخميس المقبل عن تقرير شامل بمنتهى الشفافية عن أزمة منتخب الشباب في تونس، بعد الاستماع لكافة الجهات من إداريين وأطباء وكذلك قائد الفريق نيابة عن اللاعبين".

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وتابع "لا أعرف سببا لاستقالة مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، لكنه أعلن قراره فور علمه بقرار تعييني من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "لا مشكلة.. قررنا أن تقوم اللجنة الثلاثية بتسيير الأعمال لحين تأسيس رابطة الأندية حيث يجتمع مسؤولو أندية القسم الأول يوم الأربعاء المقبل لتشكيل الرابطة التي ستكون مسؤولة عن اختيار رئيس لجنة المسابقات".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته "اللجنة الثلاثية تضم محمد الشواربي الذي كان مديرا لبطولة كأس الأمم ٢٠١٧ بالجابون، بينما كان مازن مرزوق منسقا، مع احترامي للأخير".

اتحاد الكرة
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