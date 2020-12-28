تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية

بعد نجاحه في هز شباك منافسيه خلال 5 مباريات متتالية، توقف محمد صلاح مهاجم ليفربول عن التسجيل أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 15 من المسابقة التي تعادل فيها فريقه 1-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست بروميتش حسب الدرجات من 1 إلى 10

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و 6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عند 13 هدفا، يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيفرتون الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الجولة 16 يوم الأربعاء المقبل.