بينهم صلاح.. أسطورة ليفربول ينتقد ثلاثي الفريق بعد التعادل أمام وست بروميتش

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 14:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

ألقى ستيف نيكول أسطورة ليفربول اللوم على ثلاثي هجوم الفريق بعد التعادل المخيب للآمال مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعادل ليفربول أمام وست بروميتش بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من الإفلات من الانتقادات الشديد بعد تعادل وست بروميتش في أخر دقائق المباراة.

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وقال نيكول لشبكة ESPN: "صفقنا للثلاثي الهجومي من قبل وقلنا كم هم رائعون وكيف يمكنهم إنتاج شئ من لا شئ".

وتابع "أنت تعرف هذه هي أنواع الألعاب التي يتعين عليك فيها كسب هذا النوع من المديح".

وشدد "الذهاب واللعب في أجواء كبيرة ضد فرق كبيرة أمر واحد، لكن عندما يتعلق الأمر بالشجاعة، فإن صلاح وماني وفيرمينو هم السبب وراء عدم نجاح ليفربول".

وأضاف "نعم ماني سجل الهدف ولكن بعد ذلك؟ وخاصة صلاح الذي راوغ في اتجاه الخصم حوالي 15 مرة ووقف حوالي أربع أو خمس مرات".

وأتم تصريحاته "فيرمينو أيضا لم يكن متواجدا ليغير من النتيجة".

ليفربول محمد صلاح
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