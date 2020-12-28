تنس - فيدرير يغيب عن أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

روجر فيدرير

يغيب روجر فيدرير بطل التنس السويسري عن بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته، إذ أنه لا يزال في مرحلة التعافي من جراحة الركبة.

ويبلغ فيدرير من العمر 39 عاما، ونجح في التتويج 20 مرة في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) وحصد لقب أستراليا ست مرات من قبل.

يغيب فيدرير عن البطولات منذ يناير بسبب إجراء عمليتين وكان يأمل في العودة ببطولة أستراليا والمقرر أن تنطلق 8 فبراير.

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كانت أخر مباراة تنافسية لفيدرير هي الخسارة أمام نوفاك دجوكوفيتش في بطولة أستراليا لعام 2020 في نصف النهائي.

أجرى فيدرير جراحة وكان من المتوقع عودته في يوليو لكن في شهر يونيو أجرى عملية أخرى لتبعده عن المتبقي من 2020.

وكشف توني جودسيك وكيل فيدرير في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "سيتم مناقشة البطولات التي ستبدأ نهاية فبراير".

وتابع "لا يوجد جدول زمني رسمي حتى الآن".

ومن المرجح أن تكون بطولة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة أهداف فيدرير الرئيسية لعام 2021.

تنس روجر فيدرير أستراليا المفتوحة
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