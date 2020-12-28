تشاكا ردا على الانتقادات: سأُظهر شخصيتي دوما

رد جرانيت تشاكا لاعب أرسنال على منتقديه بالقول إنه أظهر في الملعب ما يستطيع تقديمه للفريق اللندني، مشيرا إلى أنه شعر بالذنب بعد البطاقة الحمراء التي نالها أمام بيرنلي والتي وجهت له الكثير من الانتقادات.

وبعد عودته من الإيقاف أمام ساوثامبتون وإيفرتون، قدم السويسري أداء طيبا ضد تشيلسي يوم السبت وسجل هدفا في انتصار أرسنال بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تشاكا في تصريحات صحفية:"كان هناك كلام كثير بعد البطاقة الحمراء، كثيرون بدأوا يتحدثون، مرارا وتكرارا".

وواصل لاعب الوسط "دائما سأظهر شخصيتي، كنت محبطا بعد البطاقة الحمراء وأعرف أن ما فعلته بفريقي كان خطأ، لكني سعيد للغاية. ساعدت الفريق وعدت".

وأمام تشيلسي سجل تشاكا هدفه الأول في الموسم الحالي مع فريق المدفعجية.

وحقق أرسنال الفوز بعد 7 مباريات بلا انتصار في الدوري، خسر في 5 منها.

ويحتل الفريق المركز 15 في ترتيب الدوري ويلعب ضد مضيفه برايتون يوم الأربعاء.