تشاكا ردا على الانتقادات: سأُظهر شخصيتي دوما

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا يحتفل بهدف أرسنال في نورويتش سيتي

رد جرانيت تشاكا لاعب أرسنال على منتقديه بالقول إنه أظهر في الملعب ما يستطيع تقديمه للفريق اللندني، مشيرا إلى أنه شعر بالذنب بعد البطاقة الحمراء التي نالها أمام بيرنلي والتي وجهت له الكثير من الانتقادات.

وبعد عودته من الإيقاف أمام ساوثامبتون وإيفرتون، قدم السويسري أداء طيبا ضد تشيلسي يوم السبت وسجل هدفا في انتصار أرسنال بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تشاكا في تصريحات صحفية:"كان هناك كلام كثير بعد البطاقة الحمراء، كثيرون بدأوا يتحدثون، مرارا وتكرارا".

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وواصل لاعب الوسط "دائما سأظهر شخصيتي، كنت محبطا بعد البطاقة الحمراء وأعرف أن ما فعلته بفريقي كان خطأ، لكني سعيد للغاية. ساعدت الفريق وعدت".

وأمام تشيلسي سجل تشاكا هدفه الأول في الموسم الحالي مع فريق المدفعجية.

وحقق أرسنال الفوز بعد 7 مباريات بلا انتصار في الدوري، خسر في 5 منها.

ويحتل الفريق المركز 15 في ترتيب الدوري ويلعب ضد مضيفه برايتون يوم الأربعاء.

تشاكا أرسنال
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