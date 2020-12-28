لامبارد: افتقدنا للشخصية ضد أرسنال.. ولا أعرف كيف رشحنا البعض للقب؟

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

يرى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن فريقه افتقد للشخصية القوية أمام جاره أرسنال الذي حسم مباراة الناديين بنتيجة 3-1 يوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف نجم تشيلسي السابق أن الفريق أمامه طريق طويلة للوصول لمستوى يؤهله للمنافسة على اللقب المحلي.

وقال لاعب وسط إنجلترا السابق في تصريحات صحفية:"قدمنا في الشوط الأول أسوأ أداء رأيته لنا في الموسم. لم نلعب بطاقة كبيرة. خسرنا 3 مرات وفزنا مرة في آخر 4 مباريات. علينا أن ننتفض".

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وواصل "افتقدنا للشخصية واللاعبون يدركون ذلك، في الشوط الأول، لكن الأمر اختلف في الشوط الثاني لنكن منصفين، وهناك بعض اللاعبين نالوا رصيدا بعد أدائهم في الشوط الثاني. لا أقول إنها المشكلة الأبرز، لكن كرة القدم ستعاقبك إن افتقدت لأساسيات اللعبة".

واستمر لامبارد "ستكون هناك تغييرات وأعرف ذلك على أية حال. بالتأكيد لن أقلب الأمور رأسا على عقب بتغيير شامل بعد مباراة أرسنال. نلعب مباراتين خلال يومين والتغييرات كانت لتحدث في أي حال. البعض قال إننا مرشحون للقب الدوري لكني لم أقبل ذلك لأننا لسنا كذلك. بناء الفريق يتطلب وقتا وما حدث ضد أرسنال يعلمك دروسا كثيرة".

وأردف "تتعرف أكثر على اللاعبين، هم مطالبون أيضا بالتعرف على أنفسهم. بعضهم صغير السن وبعضهم جديد على الدوري الإنجليزي وهذه الأوقات الصعبة لابد أن نمر بها. لم أفكر أبدا أننا سنصل للمستوى الذي نريده في الموسم الحالي، الفوز كل أسبوع. واثقون بأنفسنا وكنا في مرحلة ما نفوز بمباريات كثيرة ولا نخسر".

وأتم "حين تخسر عدة مباريات، تصبح الأمور أصعب والسبيل للخروج هو القتال والعمل الجاد. هذا ما أحاول نقله للاعبين، هذه الفكرة، لأنها السبيل الوحيد للخروج من الفترة الصعبة التي نمر بها".

سقوط تشيلسي في دربي لندن كلفه التراجع للمركز الثامن في ترتيب الدوري، يأمل لامبارد أن يعود فريقه لسكة الانتصارات يوم الإثنين حين يواجه ضيفه أستون فيلا.

ثم يوم الأحد تنتظر فريق بلوز مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي.

لامبارد تشيلسي
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