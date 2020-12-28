مورينيو: محبط من التعادل.. افتقرنا للرغبة والطموح لتسجيل المزيد من الأهداف

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 10:50

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن فريقه لم يمتلك ما يكفي من طموح ورغبة لتسجيل المزيد من الأهداف ضد ولفرهامبتون. وذلك عبر شاشة"سكاي سبورتس".

أخبار متعلقة
لا فوز للمباراة الرابعة.. توتنام يخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة توتنام ثالث المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على ستوك "أخاف منك يا سيرجي".. تنبؤات مورينيو تُسقط توتنام أمام ليستر

وصرح مورينيو قائلا: "محبط من النتيجة، كنا نتحكم في المباراة، كان أمامنا 89 دقيقة لتسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نفعل".

وواصل "الأمر ليس حول التسجيل فقط، لكن عدم تشكيل خطورة وامتلاك الطموح، وبالنسبة لي تلك هي المشكلة".

وأكمل "لكنني لا أعتقد أنه من الواضح جدا جدا أنك تذهب في اتجاه وتترك الاتجاهات الأخرى، الاتجاه الآخر لي هو أن أسجل هدفا فيالدقيقة الأولى، ثم لديك 89 دقيقة أخرى لتسجل ولم نفعل ذلك".

وتابع "من المحبط استقبال هدف بمثل هذه الطريقة، وسأجتمع بهم بمثل الطريقة التي عقدنا بها اجتماعات أخرى، سنناقش نفس الأشياءالتي ناقشناها في المواقف الأخرى. لكن لدينا 89 دقيقة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "أعرف الطريقة التي أجهز بها فريقي، وما أطلبه من اللاعبين، أعرف ما قلته لهم بين الشوطين ولن أقول أكثر من ذلك".

وأتم "سأمنح الثناء لولفرهامبتون لكننا لم نمتلك الطموح أو الرغبة لكي نسجل المزيد".

وتعادل توتنام بنتيجة 1-1 مع مضيفه ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويستعد توتنام لمواجهة فولام يوم الأربعاء في الجولة الـ16 من الدوري.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: أحمدك يا رب على الأهلي 2 دقيقة | مصر
الأهلي: تهنئة من وزير الرياضة على جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط 3 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: أحب استهجان الجمهور ضدي في الملعب 17 دقيقة | أوروبا
تنس - فيدرير يغيب عن أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته 29 دقيقة | رياضات أخرى
سلبية مسحة فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
فاتح كاراجومروك لـ في الجول: بادجي أحد الخيارات المطروحة ضمن القائمة القصيرة ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش يختار التشكيل الأفضل.. لا وجود لكريستيانو أو ميسي ساعة | أوروبا
سموحة: سنواجه الزمالك بطريقة "الحزام".. نأمل أن يكون الفيديو مؤثرا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك