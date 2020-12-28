مورينيو: محبط من التعادل.. افتقرنا للرغبة والطموح لتسجيل المزيد من الأهداف

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن فريقه لم يمتلك ما يكفي من طموح ورغبة لتسجيل المزيد من الأهداف ضد ولفرهامبتون. وذلك عبر شاشة"سكاي سبورتس".

وصرح مورينيو قائلا: "محبط من النتيجة، كنا نتحكم في المباراة، كان أمامنا 89 دقيقة لتسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نفعل".

وواصل "الأمر ليس حول التسجيل فقط، لكن عدم تشكيل خطورة وامتلاك الطموح، وبالنسبة لي تلك هي المشكلة".

وأكمل "لكنني لا أعتقد أنه من الواضح جدا جدا أنك تذهب في اتجاه وتترك الاتجاهات الأخرى، الاتجاه الآخر لي هو أن أسجل هدفا فيالدقيقة الأولى، ثم لديك 89 دقيقة أخرى لتسجل ولم نفعل ذلك".

وتابع "من المحبط استقبال هدف بمثل هذه الطريقة، وسأجتمع بهم بمثل الطريقة التي عقدنا بها اجتماعات أخرى، سنناقش نفس الأشياءالتي ناقشناها في المواقف الأخرى. لكن لدينا 89 دقيقة لتسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "أعرف الطريقة التي أجهز بها فريقي، وما أطلبه من اللاعبين، أعرف ما قلته لهم بين الشوطين ولن أقول أكثر من ذلك".

وأتم "سأمنح الثناء لولفرهامبتون لكننا لم نمتلك الطموح أو الرغبة لكي نسجل المزيد".

وتعادل توتنام بنتيجة 1-1 مع مضيفه ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويستعد توتنام لمواجهة فولام يوم الأربعاء في الجولة الـ16 من الدوري.