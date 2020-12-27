عاشور يدير سموحة والزمالك.. وجريشة لمواجهة الأهلي مع الاتحاد

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد سموحة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام المباريات المتبقية من الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في استاد برج العرب في تمام الخامسة مساء، بينما يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف.

ويدير محمود عاشور مباراة سموحة ضد الزمالك، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وشريف عبد الله، وحمدي خاطر حكما رابعا.

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والثنائي وائل فرحان ومحمد يوسف للفيديو.

أما مباراة الأهلي ضد الاتحاد يديرها جهاد جريشة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وسيد نافع، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمد عادل ومحمود ناجي للفيديو.

Image may contain: ‎text that says '‎الدوري المصري الممتاز اعلان أسماء حكام مباراتى الاثنين استاد الجيش ببرج العرب 5:00 الزمالك مساعد حكم فيديو محمد يوسف سمو حة حكم فيديو وائل فرحان مصر مصر O حكم رابع حمدي خاطر مصر حكم مساعد شريف عبد الله حكم مساع محمود أبو الرجال مصر مصر حكم ساحه محمود عاشور مصر الاتحاد استاد السلام 7:30 مساعد حكم مفيديو محمود ناجى VAR حكم فيديو محمد عادل حكم لاهلى مصر هشام الفلال مصر حكم مساعد سيد نافع مصر حكم مساعد محمد محمود لطفي مصر 8 ساحة جهاد جريشة مصر مصر Matchweek3 PUMA Xsaib oppo CoveTER Association Football Egyptian #EGYPT_PL‎'‎

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