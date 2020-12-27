عاشور يدير سموحة والزمالك.. وجريشة لمواجهة الأهلي مع الاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام المباريات المتبقية من الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في استاد برج العرب في تمام الخامسة مساء، بينما يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف.

ويدير محمود عاشور مباراة سموحة ضد الزمالك، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وشريف عبد الله، وحمدي خاطر حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان ومحمد يوسف للفيديو.

أما مباراة الأهلي ضد الاتحاد يديرها جهاد جريشة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وسيد نافع، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمد عادل ومحمود ناجي للفيديو.