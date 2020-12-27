لا فوز للمباراة الرابعة.. توتنام يخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة

استمر غياب الفوز عن توتنام للمباراة الرابعة على التوالي بعد تعادل مخيب مع ولفرهامبتون.

تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه توتنام بهدف لكل فريق على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

سجل تانجوي ندومبيلي هدف توتنام الأول، فيما أدرك رومان سايس التعادل لولفرهامبتون في الوقت القاتل.

وصف المباراة

توتنام سجل التقدم مبكرا جدا في الدقيقة الثانية عن طريق ندومبيلي. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، ومهدها بن ديفيز إلى ندومبيلي الذي سدد الكرة في مرمى ولفرهامبتون.

ولفرهامبتون أدرك التعادل في وقت قاتل بالدقيقة الـ86. ركنية نفذها بيدرو نيتو، وقابلها رومان سايس برأسية في مرمى توتنام، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

المباراة هي الرابعة لـ توتنام على التوالي بدون فوز في الدوري.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة الـ27 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ21 في المركز الـ11.