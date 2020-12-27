كلوب: كان يجب أن نقتل مباراة وست بروميتش في الشوط الأول

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

ليفربول ضد وست بروميتش

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه كان يجب أن يترجم الفرص التي أتيحت له إلى أهداف أمام وست بروميتش حتى يحقق الفوز.

وتعادل ليفربول مع وست بروميتش بهدف لكل فريق في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "وست بروميتش جاء إلى هنا لكي يدافع ولم يغير طريقته حتى بعد تلقيه الهدف الأول".

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وأضاف "نعم بكل تأكيد لا نستطيع توقع النتيجة ولكن كان يجب علينا أن نحسم المباراة".

وأكمل "أعتقد أننا لعبنا بأفضل شكل ممكن، خلقنا عدة فرص وسجلنا هدفا وكان يجب علينا التعلم من هذا الأمر".

وشدد كلوب "الأداء في الشوط الثاني لم يكن مثل الشوط الأول، لذلك كان يجب أن نقتل المباراة في الشوط الأول ونسجل المزيد من الأهداف".

وواصل "منحناهم عدة فرص مجانية لتسجيل الأهداف مثل الركنيات وكان في إمكانهم أن يسجلوا أكثر من مرة".

كلوب أتم تصريحاته "ولكن هذه هي كرة القدم كان يجب أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا، لأن عندما جاءت لهم فرصة سجلوا منها هدف التعادل".

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