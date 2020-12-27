رونالدو: من الفخر لي أن أفوز بجائزة لاعب القرن

عبر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال عن فوزه بجائزة لاعب القرن من مؤسسة جلوب سوكر في دبي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وفاز رونالدو بجائزة لاعب القرن 21 المُقدمة من جلوب سوكر. (طالع التفاصيل)

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف فإن الفوز بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في القرن هو تقدير كبير يجعلني في حالة فخر وسعادة".

وأضاف "مرة أخرى، الحفل كان رائعا الليلة في دبي وفي مكان رائع مثل برج خليفة".

وأكمل "تهانينا إلى روبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام وإلى هانز فليك مدرب العام وإلى بيب جوارديولا مدرب القرن".

وواصل "كذلك أوجه التهاني إلى إيكر كاسياس وجيرارد بيكيه على جوائزهما المهنية".

واستمر رونالدو "وأخيرا وليس آخرا أوجه التهاني إلى صديقي خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن".

وأتم تصريحاته "أخيرا يجب أن أشكر مرة أخرى العائلة المالكة في دبي على الاحترام والصداقة والضيافة التي أتلقاها دائما في دبي الرائعة، ولجميع المعجبين الذين صوتوا لي في مثل هذا التصويت الضخم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بأكثر من 21 مليون صوت".

وحقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية جماعيا وفرديا، رفقة أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وتوج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كما قاد بلاده البرتغال للقب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.

كما فاز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بجائزة مدرب القرن المُقدمة من جلوب سوكر.

ولم يستطع جوارديولا الحضور إلى الإمارات العربية المتحدة لتسلُم الجائزة، لكنه توجّه بالشكر إلى المنظمين عبر رسالة فيديو من مدينة مانشستر.