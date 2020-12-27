جلوب سوكر – كريستيانو رونالدو لاعب القرن.. وجوارديولا مدرب القرن

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بجائزة لاعب القرن 21 المُقدمة من جلوب سوكر.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وتفوّق رونالدو على نظيريه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وصرّح رونالدو عند تسلُم الجائزة: "أود شُكر المنظمين، وزملائي في النادي والمنتخب، وعائلتي وأصدقائي، خصوصا أطفالي وصديقتي التي تدفعني دائما للتحسن، وكذلك أمي وأبي وأشقائي".

وأضاف: "هذا يعطيني حافزا كبيرا للمواصلة وتحقيق الإنجازات".

وأتم: "أتمنى بحلول العام المقبل أن يزول هذا الوباء وأن نستطيع إقامة هذا الحفل في مكان مختلف أكثر دفئا".

وحقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية جماعيا وفرديا، رفقة أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وتوج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كما قاد بلاده البرتغال للقب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.

كما فاز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بجائزة مدرب القرن المُقدمة من جلوب سوكر.

ولم يستطع جوارديولا الحضور إلى الإمارات العربية المتحدة لتسلُم الجائزة، لكنه توجّه بالشكر إلى المنظمين عبر رسالة فيديو من مدينة مانشستر.

وتوج جوارديولا بـ 29 بطولة في مسيرته التدريبية، أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.