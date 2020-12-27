تعثر يشعل صراع الصدارة.. وست بروميتش يُجبر ليفربول على التعادل

نجح وست بروميتش ألبيون في خطف التعادل من ليفربول، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وحصد وست بروميتش ألبيون أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه المخضرم سام آلاردايس الذي تولى المهمة خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

ليصل ليفربول إلى النقطة 32 في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي الثالث.

بينما وصل وست بروميتش للنقطة رقم 8 في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

عودة ثلاثي الرعب

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل أقرب للأساسي باستعادة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الهجوم.

وكذلك جويل ماتيب بجانب فابينيو في الدفاع، مع ثلاثي الوسط هيندرسون وجورجينو فينالدوم وكورتيس جونز.

وصف المباراة

تقدم ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 12 بعدما تلقى تمريرة طولية متقنة من فابينيو جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وهدد محمد صلاح مرمى وست بروميتش في الدقيقة 34 وتابع كرة مرتدة خارج منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن الكرة تذهب أعلى العارضة.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة في الدقيقة 69 بعدما تعرض المدافع جويل ماتيب للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه المدافع الشاب ويليامز.

ضربة قاتلة

وفي الدقيقة 82 ومن ركلة ركنية نجح وست بروميتش في تسجيل هدف التعادل الذي جاء بضربة رأسية من المدافع سيمي أجايي.

لتشتعل المباراة في الدقائق المتبقية منها.

ودفع يورجن كلوب بلاعب الوسط أليكس تشامبرلين بدلا من كورتيس جونز في محاولة لتنشيط الهجوم وتسجيل هدف الفوز قبل النهاية.

وكاد فيرمينو أن يسجل هدف فوز ليفربول في الدقيقة الأخيرة بعدما قابل عرضية أرنولد برأسية رائعة، لكن الحارس جون ستون تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وأجرى كلوب التغيير الأخير بنزول ديفوك أوريجي بدلا من فيرمنيو، ولكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.