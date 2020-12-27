تركي آل الشيخ يعلن تعيينه رئيسا شرفيا للهلال السوداني

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا، قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

وغرّد آل الشيخ عبر تويتر:

" تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكراً لكم".

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق ... واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم 🇸🇦❤️🇸🇩 pic.twitter.com/4dP0FVasnW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 27, 2020

وسبق لـ تركي آل الشيخ أن شغل منصب الرئيس الشرفي للأهلي المصري.

كما يعتبر آل الشيخ هو المالك السابق لنادي بيراميدز، قبل أن تنتقل ملكيته إلى سالم الشامسي.

ويمتلك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني منذ مطلع الموسم الماضي، ويعمل على إعادته للدوري الممتاز.

ويعد الهلال هو النادي الأكثر تتويجا بالدوري السوداني عبر التاريخ برصيد 27 لقبا.

كما حل الهلال وصيفا لدوري أبطال إفريقيا في مناسبتين سابقتين، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال العرب 2001.