كرة سلة - الأهلي يهزم غيابات سبورتنج ويقترب من لقب سيدات المرتبط

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 19:43

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - كرة سلة

تغلب فريق سيدات الأهلي لكرة السلة على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وتغلب سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 84-73 وكان فريق المرتبط تحت 16 عاما قد فاز بنتيجة 76-66.

وغاب عن سبورتنج كل من المحترفة مونيك ريد، وأسرار ماجد وهاجر عامر وعمرو عاشور المدير الفني للإصابة بفيروس كورونا.

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ويحتاج الأهلي الفوز بمباراة المرتبط غدا الإثنين لتحقيق اللقب بغض النظر عن نتيجة فريق السيدات.

وشاركت هاجر عامر في عمليات الإحماء قبل المباراة، وتم إرسال نتيجة المسحة بإيجابيتها لتخرج لاعبة سبورتنج من الملعب وتعود للفندق.

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