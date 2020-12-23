كسر رقم بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا

كسر ليونيل ميسي قائد برشلونة رقم ربما ظن البعض أنه سيصمد للأبد حققه الأسطورة البرازيلية بيليه.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وشهدت الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء تسجيل ميسي هدفا لصالح برشلونة في شباك بلد الوليد في الجولة 15 من الدوري الإسباني في ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

الهدف الذي جاء في الدقيقة 65 أصبح رقم 644 لميسي في مسيرته مع برشلونة.

وبذلك يصبح ميسي أكثر من سجل أهدافا مع ناد واحد عبر التاريخ ليتجاوز بيليه صاحب الـ643 هدفا مع سانتوس البرازيلي.

ويأتي جيرد مولر الأسطورة الألمانية ثالثا بواقع 570 هدفا مع بايرن ميونيخ.

وفي المركز الرابع يأتي البرتغالي فيرناندو بيرتيو بـ569 هدفا مع سبورتنج لشبونة.

أما في المركز الخامس فيأتي النمساوي والذي لعب لمنتخب تشيكوسلوفاكيا السابق جوسيف بيكان بـ542 هدفا مع سلافيا براج التشيكي.