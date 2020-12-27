انتهت - ليفربول (1)-(1) وست بروميتش.. تعثر الأحمر
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 89: رأسية من فيرمينو كادت تسجل الهدف الثاني لليفربول لكن الحارس يبعد الكرة
ق 82: جوووول أجايي يسجل التعادل لوست بروميتش
ق 69: إصابة ماتيب وخروجه ونزول ويليامز
ق 34: صلاح يهدد المرمى بتسديدة مرت أعلى العارضة
ق 12: جوووووول ساديو ماني والهدف الأول
انطلاق المباراة