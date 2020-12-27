انتهت - ليفربول (1)-(1) وست بروميتش.. تعثر الأحمر

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

ليفربول ضد وست بروميتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 89: رأسية من فيرمينو كادت تسجل الهدف الثاني لليفربول لكن الحارس يبعد الكرة

ق 82: جوووول أجايي يسجل التعادل لوست بروميتش

ق 69: إصابة ماتيب وخروجه ونزول ويليامز

ق 34: صلاح يهدد المرمى بتسديدة مرت أعلى العارضة

ق 12: جوووووول ساديو ماني والهدف الأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح وست بروميتش ألبيون
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