تشكيل ليفربول – صلاح يعود للتشكيل الأساسي.. وأرنولد يبدأ أمام وست بروميتش

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو يحتفلان بهدف ليفربول السادس في كريستال بالاس

عاد محمد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي أمام وست بروميتش ألبيون، فيما يقود ترينت أرنولد الجبهة اليمنى.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد عودة محمد صلاح كأساسي بعد المشاركة بديلا في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس.

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من جهة أخرى، يقود كورتيز جونز خط الوسط بجانب جورجينو فينالدوم وجوردان هندرسون.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – جويل ماتيب – فابينيو – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – كورتيز جونز – جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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