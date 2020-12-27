جوندوجان: صلابة دفاع سيتي تعزز فرص انتصارنا بأي مباراة

يرى إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن الصلابة الدفاعية للفريق تعزز فرصه في الفوز بأي مباراة.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ملعب الاتحاد، بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي، ليحافظ سيتي على نظافة شباكه للمرة 13 هذا الموسم، كأكثر فريق يفعلها في الدوريات الخمس الكبرى.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دفاعنا كان صلبا، إذا تمكنا من الحفاظ على قوته، فإننا نعطي أنفسنا دائما فرصة للفوز لأننا نعلم أننا سنسجل الأهداف".

وأضاف "في الشوط الأول على وجه الخصوص شعرت أننا حركنا الكرة بشكل جيد، لم تكن الظروف الجوية الأفضل، لكنني أعتقد أنه كان أداء قويا".

وواصل الألماني "فوز رائع وثلاث نقاط جيدة قبل أن نعود مرة أخرى للمباريات في غضون أيام قليلة للفترة المزدحمة".

وتابع "أعتقد أننا يجب أن نتشارك دائما مسؤولية التسجيل على أرض الملعب، من الواضح أننا نفتقد بعض اللاعبين الرائعين ولكن لدينا الجودة في الفريق للتعامل مع الظروف مثل فيران توريس".

وأكمل "أعتقد أن نيوكاسل حاول الضغط أكثر قليلا في الشوط الثاني وكان الأمر يتعلق بإيجاد التوازن المثالي والتحلي بالصبر لانتظار الفرصة المناسبة للتسجيل".

وأتم "أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، كانت لدينا فرص للقيام بذلك ولكن الشيء المهم هو أننا حصلنا على النقاط الثلاث".

وسجّل هدفي مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان، وفيران توريس.

ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس مؤقتا من 14 مباراة ويستعيد توازنه على جدول الترتيب.

فيما تجمّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المركز 12.