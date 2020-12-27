لاعب ليفربول: لا مجال للتراخي.. علينا مواصلة القتال بقوة كل مباراة

يعتقد تاكومي مينامينو جناح ليفربول أن فريقه عليه اللعب بقوة وتركيز أمام أي منافس، حتى لا يتلقى أي هزائم مفاجئة في ظل سعيه للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

اللاعب الياباني الذي افتتح رصيده التهديفي في الدوري أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، يستعد مع زملائه لمواجهة وست بروميتش ألبيون الذي يصارع في مركز الهبوط ضمن الجولة 15 يوم الأحد.

وقال مينامينو في تصريحات لموقع ناديه: "من الصعب توقع طريقة لعب أي فريق يلعب تحت قيادة مدرب جديد، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث. علينا أن نستعد للمباراة كما ينبغي، وإذا لعبنا بالأسلوب الذي تعودنا عليه سنحقق نتيجة إيجابية".

سام ألاردايس تولى تدريب وست بروم قبل أيام خلفا لسلافن بيليتش.

وأضاف "إذا لم تقدم الأداء المطلوب فأي فريق يمكنه التغلب عليك لأن جميع الفرق تمتلك جودة عالية".

وأكمل "لا أحد يعرف ماذا سيحدث حتى نهاية الموسم في هذا الدوري. نحن نحتل الصدارة الآن، ولكن ليس هناك مجال للتراخي وعلينا أن نواصل القتال بقوة في كل مباراة".

وأردف "من الجيد أن نحافظ على موقعنا في الصدارة، ولكن، كما قلت، ليس هناك مجال للتراخي، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا حتى نهاية الموسم".

ليفربول حامل اللقب في صدارة المسابقة برصيد 31 نقطة، ويمكنه توسيع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط عن إيفرتون الوصيف، بالفوز على وست بروميتش.