لاعب ليفربول السابق منتقدا صلاح: ليس النجم الأوحد.. الفريق أكبر منه

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 13:24

كتب : Filgoal Team

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

لم تعجب تصريحات محمد صلاح، ستان كوليمور، لاعب ليفربول السابق والذي يخشى أن النجم المصري قد يخسر شعبيته في النادي الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وطالب كوليمور، صلاح، بالصراحة بشأن موقفه من الاستمرار مع بطل إنجلترا، مشيرا إلى أن النادي عليه عرض تجديد عقد النجم المصري، وإذا رفض الأخير فالأفضل بيعه.

وقال كوليمور في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"على يورجن كلوب (مدرب ليفربول) إرسال رسالة واضحة لصلاح، قل لنا ماذا تريد، وإلا فأنت حر لترحل. رغم تألقه، إلا أنه ليس أكبر من فريق ليفربول، على المدرب التعامل مع تصريحاته الجدلية".

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وواصل "مقابلة انتشرت في إسبانية قال فيها إنه غير سعيد بعدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، ووجه ابتسامة لبرشلونة وريال مدريد في تلميح صريح. لم يكن القائد في مباراة بدور المجموعات لدوري الأبطال؟ لا يستحق الأمر كل ذلك. في بعض الأحيان تعبر عن قلقك بشكل علني، وإلا فليقم وكيل أعمالك بالأمر وهذا لم يحدث".

وأضاف "القصة ستنتهي بطريقة واحدة، أعلم أن كلوب قال إنه تحدث مع صلاح، لكن مدرب ليفربول عليه أن يقول الآتي: مو، كنت رائعا في آخر 3 أو 4 أعوام، سنعرض عليك فرصة الاستمرار هنا طويلا، هذا عرض جديد. لو في هذه اللحظة أشاح صلاح بنظره، افتح الباب وقل له: سنواصل من بعدك. صلاح ليس الرجل الأوحد في أنفيلد. قد تجادل أنه فيرجيل فان دايك، أو جوردان هندرسون، والقائمة تطول".

وأردف "اعرض عليه 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أو أيا كان ما يريده. لو لم يقبل، اجعله متاحا في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم. الأمر أشبه بـ: مو، قل لنا الحقيقة. لو تريد الرحيل، لا توجد مشكلة، لكن على الأقل النادي والمدرب يستحقان الصراحة. قد تفقد سمعتك لأن ليفربول هو الطاغوت (يقصد معبود جمهوره)".

وأتم "أكره التفكير بأن لاعبا تألق في آخر 3 أو 4 أعوام يخرج من الفريق بهذا الشكل. لذا، صلاح، كن صريحا، وقل لنا ماذا تريد، من أجل مصلحة الجميع".

بعد حوار صلاح مع صحيفة آس الإسبانية وجهت أسئلة لأحد المقربين إليه، محمد أبو تريكة، نجم مصر والأهلي السابق.

والذي شدد أن صلاح (28 عاما) غير سعيد في ليفربول، ورفض أبو تريكة الكشف عن السبب.

وسواء يرغب صلاح في البقاء أو الرحيل، لا يزال يقدم مستوى مميزا مع الفريق للموسم الرابع تواليا.

يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.

محمد صلاح ليفربول
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